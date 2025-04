Reforma do setor elétrico a caminho do Congresso prevê ampliar gratuidade da tarifa social

Ao mesmo tempo, a reforma deverá reorganizar as contas setoriais, a fim de distribuir os custos do setor elétrico de forma proporcional e isonômica, disse Silveira em evento no Rio de Janeiro.

Subsidiada pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), com recursos arrecadados na conta de energia por todos consumidores, a Tarifa Social permite que consumidores de baixa renda paguem menos pela energia fornecida pelas distribuidoras, com descontos que podem chegar a 100%, a depender do consumo mensal.

O governo quer ampliar a gratuidade para quem tem consumo mensal até 80 kilowatts-hora, dos atuais 50 kilowatts-hora.

Silveira disse cerca de 50 milhões têm direito à tarifa social atualmente.

"A Tarifa Social hoje é uma grande confusão... Haverá correção dos subsídios para ampliar a Tarifa Social", disse o ministro.

A proposta da pasta sobre a reestruturação do setor elétrico, que está sendo prometida desde meados de 2023, também deverá envolver a abertura do mercado livre de energia elétrica a todos os consumidores do país.