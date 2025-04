UE avalia pausar contramedidas contra tarifas dos EUA, dizem diplomatas

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia está avaliando pausar por 90 dias suas primeiras contramedidas contra as tarifas do presidente dos Estados Unidos, depois que Donald Trump reduziu temporariamente as pesadas taxas que acabara de impor a dezenas de países, disseram diplomatas da UE.

O bloco iria lançar contratarifas sobre cerca de 21 bilhões de euros de importações dos EUA a partir da próxima terça-feira, em resposta às tarifas de 25% de Trump sobre aço e alumínio. A UE ainda está avaliando como responder às tarifas de automóveis dos EUA e às taxas mais amplas.

(Reportagem de Philip Blenkinsop)