UE suspende contramedidas contra tarifas dos EUA, diz von der Leyen

PARIS (Reuters) - A União Europeia suspenderá por 90 dias suas primeiras contramedidas contra as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado no X.

"Tomamos nota do anúncio feito pelo presidente Trump. Queremos dar uma chance às negociações. Enquanto finalizamos a adoção das contramedidas da UE que tiveram forte apoio de nossos Estados-membros, nós as colocaremos em espera por 90 dias", disse ela.

(Reportagem de Bart Meijer)