Wall St recua após fortes ganhos com pausa nas tarifas de Trump

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta quinta-feira, depois dos fortes ganhos na véspera devido à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reduzir temporariamente as pesadas tarifas sobre dezenas de países.

A reviravolta ocorreu menos de 24 horas depois que as novas tarifas entraram em vigor sobre a maioria dos parceiros comerciais, elevando o S&P 500 ao seu maior ganho percentual diário desde 2008 na quarta-feira. O Nasdaq registrou seu maior salto diário desde 2001.

Trump também anunciou uma pausa de 90 dias em muitas de suas novas tarifas recíprocas, mas as elevou de 104% para 125% sobre as importações chinesas. Pequim havia imposto tarifas de 84% sobre as importações dos EUA para igualar a cobrança anterior de Trump.