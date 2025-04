Ações de Hong Kong e da China se recuperam com alta de chips e possível suporte do Estado

Os fabricantes de chips estavam entre os maiores ganhos, com a Hua Hong Semiconductor chegando a subir pouco mais de 20% antes de terminar o dia com um ganho de 14%. A empresa do mesmo setor SMIC subiu 6%.

Os ganhos na sessão da tarde ajudaram tanto o mercado de Hong Kong quanto o do continente a recuperar algum terreno de uma forte liquidação na semana, com o aquecimento da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Apesar dos ganhos nesta sexta-feira, o Índice Hang Seng ainda sofreu uma perda semanal de 8,5%, a maior desde fevereiro de 2018, enquanto o CSI300 registrou o maior recuo semanal em quatro meses.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,96%, a 33.585 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,13%, a 20.914 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,45%, a 3.238 pontos.