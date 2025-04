Ações europeias caem pela terceira semana por tarifas

A semana foi uma das mais voláteis para os mercados financeiros em anos uma vez que o presidente dos EUA, Donald Trump, primeiro impôs e depois suspendeu algumas tarifas recíprocas acentuadas sobre seus parceiros comerciais, ao mesmo tempo em que elevou as taxas sobre as importações chinesas para 145%.

O STOXX 600 atingiu brevemente uma mínima de quase um ano e meio nesta semana, mas depois subiu na quinta-feira após a pausa nas tarifas, com o índice de referência e vários índices regionais tendo sua sessão mais forte desde 2022.

No acumulado da semana o índice referencial caiu 1,8%, sua terceira semana consecutiva no vermelho.

A pausa de 90 dias nas tarifas muda o foco para a possibilidade de os EUA fecharem acordos comerciais com países individuais. A UE suspendeu as taxas de retaliação e o comissário de comércio Maros Sefcovic vai conversar com autoridades dos EUA na segunda-feira.

"A mudança nos planos de Trump limita o impacto, especialmente na Europa, e aumenta as chances de as tarifas serem usadas como uma ferramenta de negociação em vez de uma fonte permanente de renda", disseram os analistas do Danske Bank.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,64%, a 7.964,18 pontos.