Agência de navegação da ONU fecha acordo sobre emissões de combustível e taxas de CO2

Apesar disso, a maioria dos países aprovou as medidas de redução de CO2 para ajudar a cumprir a meta da OMI de reduzir as emissões líquidas do transporte marítimo internacional em 20% até 2030 e eliminá-las até 2050.

De acordo com o esquema, a partir de 2028, será cobrada dos navios uma penalidade de US$380 por tonelada para cada tonelada extra de CO2 equivalente que emitirem acima de um limite fixo de emissões, além de uma penalidade de US$100 por tonelada para emissões acima de um limite de emissões mais rigoroso.

Os países ainda precisam dar a aprovação final em uma reunião da OMI em outubro.

As negociações expuseram as divergências entre os governos sobre a rapidez com que o setor marítimo deve ser pressionado a reduzir seu impacto ambiental.

Uma proposta para uma taxa de carbono mais forte sobre todas as emissões de transporte marítimo, apoiada por países do Pacífico vulneráveis ao clima -- que se abstiveram na votação de sexta-feira -- mais a União Europeia e a Reino Unido, foi abandonada após a oposição de vários países, incluindo China, Brasil e Arábia Saudita, disseram os delegados à Reuters.

Espera-se que o acordo gere até US$40 bilhões em taxas a partir de 2030, alguns dos quais serão destinados a tornar os caros combustíveis de emissão zero mais acessíveis.