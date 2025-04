Alckmin e ministro do Comércio da China conversam sobre tarifas e defendem multilateralismo

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, conversou nesta sexta-feira por videoconferência com o ministro de Comércio da China, Wang Wentao, em uma reunião pedida pelo ministro chinês, em que defenderam o sistema internacional de comércio, em meio à guerra comercial deflagrada pelo aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos.

Em nota enviada pela assessoria de Alckmin, o governo brasileiro informou que o vice-presidente e o ministro chinês "também trocaram impressões sobre as alterações tarifárias em curso no cenário internacional" e "convergiram na defesa do multilateralismo e do sistema internacional de comércio baseado em regras, com o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC)".

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)