Ativos da BlackRock atingem máxima recorde em meio à volatilidade nos mercados

Por Pritam Biswas e Davide Barbuscia

(Reuters) - Os ativos da BlackRock, a maior gestora de capital do mundo, aumentaram para um nível recorde no primeiro trimestre, apesar da volatilidade nos mercados fomentada pelas propostas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os ativos administrados pela empresa subiram para US$11,58 trilhões, de US$10,47 trilhões no final do mesmo período de três meses do ano anterior e de US$11,55 trilhões no final do ano passado, informou nesta sexta-feira.