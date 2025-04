Bolsonaro é internado com nova obstrução intestinal e médico avaliará necessidade de cirurgia

"Ainda não houve uma melhora que possa dizer que está tudo salvo e não vai precisar de cirurgia", acrescentou o médico.

Bolsonaro sentiu dores abdominais "insuportáveis" quando estava em visita à cidade de Santa Cruz, no interior potiguar, como parte de um giro que está fazendo por vários locais do país, segundo o senador Rogério Marinho (PL-RN), que acompanhava o ex-presidente.

Inicialmente Bolsonaro foi levado a um hospital de Santa Cruz, e depois foi transferido de helicóptero para Natal.

Macedo disse que falou com Bolsonaro e com o médico que o acompanhava no Rio Grande do Norte. O médico do ex-presidente disse que Bolsonaro passaria por uma tomografia e uma ressonância magnética em um hospital de Natal e esses exames determinarão se o caso exige uma cirurgia.

O PL, partido de Bolsonaro, disse que está "consternado" com o mais recente problema de saúde do ex-presidente e atribuiu as dores abdominais à facada sofrida por ele em setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG), quando fazia campanha na eleição presidencial daquele ano -- vencida por ele.

Bolsonaro já sofreu outros episódios de obstrução intestinal que seus médicos apontaram ser consequência das cirurgias na região abdominal a que se submeteu após a facada.