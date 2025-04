Brent e WTI sobem mais US$1 com possível restrição ao petróleo do Irã

Por Erwin Seba

(Reuters) - O petróleo Brent e o West Texas Intermediate subiram mais de US$1 nesta sexta-feira, depois que o Secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, disse que os EUA poderiam acabar com as exportações de petróleo do Irã, como parte de um esforço para levar a República Islâmica a um acordo sobre seu programa nuclear.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$64,76 por barril, com alta de US$1,43, ou 2,26%. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) fechou a US$61,50 por barril, com alta de US$1,43, ou 2,38%.