China e UE precisam se opor a intimidação tarifária, diz Xi ao premiê espanhol

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que a China e os Estados Unidos precisam manter conversações para acalmar a situação, e também pediu uma relação mais equilibrada entre Pequim e a UE, que tem suas próprias questões comerciais com a China.

"A China sempre considerou a UE como um polo importante em um mundo multipolar e é um dos principais países que apoiam firmemente a unidade e o crescimento da UE", disse Xi a Sánchez durante conversas em Pequim, de acordo com a agência de notícias Xinhua.

"A China e a UE devem cumprir suas responsabilidades internacionais, salvaguardar conjuntamente a tendência da globalização econômica e o ambiente do comércio internacional e se opor conjuntamente a atos unilaterais de intimidação", acrescentou Xi.

Em uma reviravolta surpreendente, Trump disse na quarta-feira que reduziria temporariamente as pesadas tarifas que acabara de impor a dezenas de países, incluindo a UE, mas aumentou ainda mais as tarifas sobre as importações chinesas para mais de 145%, intensificando um confronto de alto risco entre Washington e Pequim.

A China retaliou impondo tarifas de 125% sobre as importações dos EUA.

Em suas conversas com Sánchez, Xi falou sobre a capacidade da China e da UE, respectivamente a segunda e a terceira maiores economias do mundo, de combater as tarifas de Trump.