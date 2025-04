China eleva tarifas sobre produtos dos EUA para 125% e chama altas de taxas de Trump de "piada"

"A imposição de tarifas excessivamente altas por parte dos EUA sobre a China viola seriamente as regras econômicas e comerciais internacionais, vai contra os princípios econômicos básicos e o senso comum e é simplesmente um ato de intimidação e coerção unilateral", disse o Ministério das Finanças da China em um comunicado.

Segundo analistas, os aumentos de preços podem inviabilizar o comércio de mercadorias entre as duas maiores economias do mundo, já que as tarifas de importação acima de 35% acabarão com as margens de lucro dos exportadores chineses e tornarão as ofertas norte-americanas na China igualmente caras demais.

Pequim indicou nesta sexta-feira que esta seria a última vez que se igualaria aos EUA, caso Trump aumente suas tarifas.

"Mesmo que os EUA continuem a impor tarifas ainda mais altas, isso não terá mais nenhum significado econômico e entrará para a história da economia mundial como uma piada", acrescentou a declaração do Ministério das Finanças.

"Se os EUA continuarem a jogar um jogo de números com as tarifas, a China não responderá", acrescentou. No entanto, deixou a porta aberta para que Pequim recorra a outros tipos de retaliação, reiterando que a China lutará contra os EUA até o fim.

Na quinta-feira, Pequim disse que restringiria imediatamente as importações de filmes de Hollywood em resposta aos aumentos de tarifas de Trump. Ainda nesta semana, a China concentrou sua atenção nas exportações de serviços dos EUA, emitindo um aviso de viagem para os cidadãos que visitam os EUA e um alerta para os estudantes que estão pensando em estudar no Estado norte-americano de Ohio.