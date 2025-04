China reage a aumento de tarifas de Trump e turbulência faz soar alarme de recessão

Um breve alívio para as ações depois que Trump decidiu pausar as tarifas de dezenas de países por 90 dias se dissipou rapidamente, com a atenção voltada para a escalada da guerra comercial com a China, o que alimentava os temores de recessão global.

As ações globais caíam, o dólar tinha queda e a venda de títulos do governo dos EUA acelerou nesta sexta-feira, reacendendo os temores de fragilidade no maior mercado de títulos do mundo. O ouro, um porto seguro para os investidores em tempos de crise, atingiu máximas recordes de alta.

"O risco de recessão é muito, muito maior agora do que há algumas semanas", disse Adam Hetts, chefe global de multiativos da Janus Henderson.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, tentou acalmar os céticos dizendo em uma reunião de gabinete na quinta-feira que mais de 75 países querem iniciar negociações comerciais. O próprio Trump expressou a expectativa de um acordo com a China, a segunda maior economia do mundo.

Mas a incerteza, nesse meio tempo, ampliou algumas das negociações mais voláteis desde os primeiros dias da pandemia de Covid-19.

Os índices asiáticos, em sua maioria, acompanharam a queda de Wall Street. Na Europa, o mais recente aumento de tarifas da China fez com que as ações caíssem, deixando o STOXX 600 com uma queda de mais de 1% no dia e a caminho de mais perdas nesta semana, uma das mais voláteis já registradas.