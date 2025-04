China reage a aumento de tarifas de Trump, EUA mantêm posição

"O risco de recessão é muito, muito maior agora do que há algumas semanas", disse Adam Hetts, chefe global de múltiplos ativos da Janus Henderson.

O governo dos EUA manteve-se firme nesta sexta-feira, divulgando suas discussões com vários países sobre novos acordos comerciais.

"Estamos indo muito bem em nossa POLÍTICA TARIFÁRIA. Muito empolgante para os Estados Unidos e para o mundo!!! Está avançando rapidamente", publicou Trump nas redes sociais.

No entanto, os aumentos tarifários dos EUA e da China podem inviabilizar o comércio de mercadorias entre as duas maiores economias do mundo, segundo analistas. Esse comércio valia mais de US$650 bilhões em 2024.

As ações globais caíam, o dólar recuava e a venda de títulos do governo dos EUA acelerou nesta sessão, reacendendo os temores de fragilidade no maior mercado de títulos do mundo. O ouro, um porto seguro para os investidores em tempos de crise, atingiu máxima recorde.

GUERRA COMERCIAL COM A CHINA