Confiança do consumidor dos EUA e expectativas de inflação se deterioram em abril

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos se deteriorou acentuadamente em abril e as expectativas de inflação para 12 meses atingiram o nível mais alto desde 1981, em meio à inquietação com a escalada das tensões comerciais.

A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan mostrou nesta sexta-feira que seu Índice de Opinião do Consumidor caiu para 50,8 este mês, em comparação com uma leitura final de 57,0 em março. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia para 54,5.

"Esse declínio foi generalizado e unânime em todos os níveis de idade, renda, educação, região geográfica e afiliação política", disse a diretora de Pesquisas dos Consumidores Joanne Hsu.