Confusão tarifária de Trump pode deixar entregas de aeronaves no limbo

No início de fevereiro, enquanto os funcionários da Airbus em Mirabel, Quebec, trabalhavam no interior do avião perto do início da linha de montagem, segundo uma fonte, Trump ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre os produtos importados do Canadá e do México. A taxa teria aumentado substancialmente o custo para a Delta em um avião no valor de cerca de US$40,5 milhões, de acordo com os dados de entrega da Cirium de 2024.

MUDANÇA NA POLÍTICA TARIFÁRIA

Pouco antes de essa tarifa entrar em vigor, Trump a adiou por 30 dias e, em seguida, disse que os produtos em conformidade com o Acordo EUA-México-Canadá negociado por Trump estariam isentos de impostos. Essas exigências forçaram as empresas aeroespaciais canadenses a se esforçarem para organizar a papelada que não era necessária anteriormente.

Acredita-se que esse avião em particular, recentemente pintado com as cores da Delta, esteja em conformidade com o acordo de 2020 e, portanto, isento de tarifas, disseram fontes do setor. A fabricante canadense Bombardier afirmou que seus jatos estão em conformidade e foram entregues a clientes dos EUA sem tarifas, disse uma das fontes à Reuters.

No entanto, a confusão é tão grande que, em uma recente reunião de fábrica, a Airbus disse aos trabalhadores que a situação tarifária era complexa e estava em constante evolução, de acordo com uma fonte que participou da reunião.

As tarifas também podem levar a negociações acaloradas entre fabricantes e companhias aéreas sobre quem paga. A Delta disse na quarta-feira que adiaria as entregas em vez de pagar as tarifas, pois está tentando controlar os custos diante da desaceleração da demanda por viagens.