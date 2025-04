EXCLUSIVO-Diante das tarifas de Trump, Vietnã busca reprimir parte do comércio com a China

Há semanas, o Vietnã vem oferecendo incentivos que, esperava, persuadiriam o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, a ter uma visão benigna de seu enorme superávit comercial com os Estados Unidos. Em vez disso, o país foi atingido por uma tarifa de 46% como parte do "Dia da Libertação" de Trump.

Embora a tarifa tenha sido suspensa por 90 dias, os dois países concordaram em iniciar conversações depois que um vice-primeiro-ministro vietnamita se reuniu com o representante comercial dos EUA na quarta-feira.

O Vietnã, que depende de exportações, espera que as tarifas sejam reduzidas para uma faixa de 22% a 28%, ou até menos, de acordo com três pessoas com conhecimento do assunto.

Uma delas disse que as autoridades norte-americanas haviam sinalizado que essa faixa era provável, durante uma reunião bilateral em março.

O Ministério do Comércio do Vietnã e o gabinete do representante comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) não retornaram um pedido de comentário.

Ao anunciar o início das negociações comerciais com os EUA na quinta-feira, o governo do Vietnã disse em seu portal oficial que iria reprimir a "fraude comercial" Ele não forneceu detalhes específicos.