Eztec tem alta de 31,8% nas vendas do 1º tri sobre um ano antes

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Eztec fechou o primeiro trimestre do ano com um crescimento de 31,8% nas vendas líquidas em relação ao mesmo período do ano passado, para R$385 milhões, com dois lançamentos no trimestre, enquanto segue diversificando seus empreendimentos.

A incorporadora lançou em fevereiro um empreendimento de alto padrão na zona sul de São Paulo, que está com 23% de suas unidades vendidas, e outro de médio-alto padrão também na zona sul, em março, que está 38% vendido, segundo prévia operacional da companhia divulgada nesta sexta-feira.