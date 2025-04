Fed está preparado para lidar com funcionamento do mercado se for necessário, diz Collins ao FT

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse nesta sexta-feira que o banco central dos Estados Unidos está "absolutamente" preparado para utilizar suas ferramentas a fim de lidar com o funcionamento do mercado financeiro, caso seja necessário.

Embora "os mercados continuem funcionando bem" e não haja nenhuma preocupação geral com a liquidez, disse Collins em entrevista ao Financial Times, o Fed "tem ferramentas para lidar com as preocupações sobre o funcionamento do mercado ou a liquidez, caso elas surjam", observando que o banco tem usado essas ferramentas rapidamente em casos anteriores.

"Estaríamos absolutamente preparados para fazer isso conforme necessário."