Guerra comercial pode reduzir PIB alemão em mais de 1%, diz instituto econômico

BERLIM (Reuters) - Um conflito comercial baseado em tarifas de 25% poderia reduzir o crescimento econômico da Alemanha em mais de 1 ponto percentual, de acordo com cálculos de um instituto econômico. Essa tarifa reduziria o produto interno bruto em 1,2% um ano após entrar em vigor, de acordo com o estudo do Instituto IAB de Pesquisa de Emprego nesta sexta-feira.O número de pessoas empregadas seria 90.000 menor e o número de pessoas na força de trabalho seria 10.000 menor, mostrou o estudo, supondo aumentos tarifários fixos de 25%."Uma crise estrutural e, agora, uma crise comercial, além disso: esse é um golpe para a indústria", disse Enzo Weber, chefe de macroeconomia do IAB.

Seus números estão de acordo com o principal instituto de previsão do país, que disse esta semana que as tarifas poderiam colocar a Alemanha no caminho de um terceiro ano de recessão pela primeira vez na história do pós-guerra.

Os Estados Unidos foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, com o comércio bilateral de mercadorias totalizando 253 bilhões de euros (US$277,84 bilhões), enquanto a China é seu segundo maior parceiro comercial.