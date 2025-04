IBC-Br aponta expansão da atividade acima do esperado em fevereiro

De um lado, a taxa de juros mais elevada deve agir como um freio para a economia neste ano, afetando o crédito e desacelerando a atividade, e de outro medidas do governo podem ter efeito positivo sobre o consumo das famílias.

O BC elevou a Selic no mês passado a 14,25% e já indicou um ajuste de menor magnitude para a reunião de maio. A autoridade monetária ainda prevê que a inflação seguirá acima do teto da meta ao longo deste ano.

Em fevereiro, a produção industrial do Brasil frustrou as expectativas e recuou 0,1%, mas as vendas no varejo avançaram 0,5%, marcando o maior patamar da série, mostraram dados do IBGE. Já o volume de serviços no Brasil cresceu mais que o esperado no mês, a uma taxa de 0,8%.

A economia brasileira enfrenta ainda a perspectiva de fortes impactos das tarifas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vêm ainda abalando os mercados globais e provocando nervosismo generalizada.

A mais recente pesquisa Focus realizada pelo Banco Central mostrou que a expectativa do mercado para a expansão do PIB em 2025 é de 1,97%, indo a 1,60% em 2025.

O IBC-Br é construído com base em proxies representativas dos índices de volume da produção da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, além do índice de volume dos impostos sobre a produção.