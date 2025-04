Ibovespa avança mais de 1% e assegura sinal positivo em semana volátil por tarifas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta de mais de 1% nesta sexta-feira, assegurando um desempenho positivo no acumulado da semana, após a Casa Branca afirmar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está otimista quanto a um acordo com a China.

A declaração ocorreu após Pequim aumentar novamente as tarifas para produtos norte-americanos, desta vez para 125%, mas indicar que essa seria a última vez que se equipararia aos EUA, se Trump elevar ainda mais suas taxas para itens chineses.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,13%, a 128.013,26 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 128.385,96 pontos na máxima e 126.078,39 pontos na mínima do dia.