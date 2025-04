Ibovespa avança puxado por Vale e com aval de Wall Street

- VALE ON subia 0,78%, acompanhando o avanço dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 0,71%, a 708 iuans (US$96,70) a tonelada, registrando uma perda semanal de 4,8%.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava acréscimo de 0,44%, em dia majoritariamente positivo no setor, com BRADESCO PN subindo 1,53%, BANCO DO BRASIL ON registrava variação positiva de 0,07% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 1,33%.

- PETROBRAS PN recuava 0,1%, em dia volátil, após fortes perdas na véspera, enquanto BRAVA ON buscava uma recuperação, com alta de 3,11%. Os preços do petróleo no exterior chegaram a trabalhar no azul mais cedo, mas abandonaram os ganhos e o barril do Brent caía 0,13%.

- SLC AGRÍCOLA ON avançava 3,79%, tendo no radar relatório de analistas do Citi afirmando que esperam que as ações da companhia tenham um bom desempenho nos próximos dias, devido às incertezas sobre tarifas de importação - que podem beneficiar o agronegócio brasileiro - e à tendência de alta do câmbio.

- CYRELA ON recuava 1,37% após reportar prévia operacional com aumento de 34% nas vendas do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$2,1 bilhões. Os lançamentos do período totalizaram R$3,4 bilhões, um crescimento de 183%.

- DIRECIONAL ON caía 1,7%. A empresa que não está listada no Ibovespa reportou na noite da véspera ligeira alta de vendas, lançamentos praticamente estáveis e consumo de caixa para o primeiro trimestre.