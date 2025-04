Índia e EUA finalizam termos de referência para primeira fase de acordo comercial

A Reuters informou na quinta-feira que a Índia queria agir rapidamente para fechar um acordo comercial bilateral com os EUA após a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de suspender as tarifas recíprocas para dezenas de países, incluindo a Índia.

Os encontros sobre comércio entre representantes dos dois países continuarão virtualmente e regularmente, disse a autoridade.

"Estamos muito à frente nas negociações comerciais com os EUA em comparação com outros países... há muitas possibilidades em 90 dias", disse a autoridade, que não quis ser identificada devido à sensibilidade da questão.

O governo de Trump anunciou uma tarifa de 26% sobre os produtos indianos na semana passada, e a Índia disse que não planejava retaliar.

(Reportagem de Shivangi Acharya e Manoj Kumar)