Japão se prepara para negociações comerciais com EUA, mídia diz que primeira rodada será em 17 de abril

Por Leika Kihara e Kentaro Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, criou nesta sexta-feira uma força-tarefa para supervisionar as negociações comerciais com os Estados Unidos, liderada por seu assessor próximo e ministro da Economia, Ryosei Akazawa, que, segundo a mídia nacional, visitará Washington na próxima semana.

Akazawa se reunirá com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e com o Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, para negociações tarifárias com em 17 de abril, informou a emissora pública NHK nesta sexta-feira.