Kashkari diz que Fed deve intervir apenas com relutância, ainda precisa concluir trabalho com inflação

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve deve intervir nos mercados apenas com relutância e em uma emergência real, disse o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, nesta sexta-feira, nos comentários mais explícitos de uma autoridade do Fed sobre a resposta à volatilidade que tem atingido os mercados devido às tarifas do presidente Donald Trump.

"Intervenções do Fed ou do Tesouro devem ser feitas com relutância e somente quando realmente necessário", disse Kashkari. "Acho que devemos ser muito cautelosos com relação a medidas que possam demonstrar um enfraquecimento, que eu não acho que exista, do compromisso do Fed em reduzir a inflação."

"Se houver um deslocamento - não estou prevendo isso, mas se houver um deslocamento - temos a capacidade de suavizar esse deslocamento", disse Kashkari. "Mas ainda não estou vendo grandes deslocamentos. Estou vendo alguns estresses, mas os mercados parecem estar se ajustando."