Lucro do JPMorgan no trimestre cresce com salto em negociação de ações

(Reuters) - O JPMorgan Chase superou nesta sexta-feira estimativas de lucro de primeiro trimestre, impulsionado por recorde de negociações de ações e comissões maiores cobradas de operações de emissão de dívida e assessoria para fusões.

As ações do maior banco dos Estados Unidos subiram cerca de 3% antes da abertura dos mercados, mesmo com comentários contidos do presidente-executivo, Jamie Dimon, sobre a economia do país mergulhada no caos tarifário de Donald Trump. O movimento ocorreu depois que os papéis caíram cerca de 8% desde que Trump anunciou as tarifas de importação, e tinham atingido a mínima em sete meses no início desta semana.

"Os clientes se tornaram mais cautelosos em meio a um aumento na volatilidade do mercado impulsionado por tensões geopolíticas e relacionadas ao comércio", disse Dimon. "A economia está enfrentando uma turbulência considerável, incluindo a geopolítica."