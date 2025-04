Mercados europeus estão funcionando bem e BCE está atento a movimentos cambiais, diz Lagarde

VARSÓVIA (Reuters) - Os mercados financeiros da zona do euro estão funcionando bem apesar da turbulência global, e o Banco Central Europeu está pronto para utilizar seus instrumentos financeiros para manter a estabilidade financeira, se necessário, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta sexta-feira.

Os mercados passaram por uma semana brutal, marcada pela eclosão de uma guerra comercial em larga escala e por uma liquidação no mercado de títulos que acendeu os temores de uma recessão global e abalou a confiança nos ativos dos EUA.

"Na Europa e na zona do euro em particular, observamos que as infraestruturas de mercado e... o mercado de títulos (estão) funcionando de forma ordenada", disse Lagarde em uma coletiva de imprensa em Varsóvia.