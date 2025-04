Produtores de petróleo buscam estabilizar finanças em meio à queda no preço do barril

Quedas anteriores no preço do petróleo forçaram reformas dolorosas para os governos que dependem da receita das exportações do produto. Há uma década, quando a Arábia Saudita deflagrou uma guerra de preços com o setor de xisto dos EUA e o Brent caiu para US$36 o barril, o país cortou gastos e cancelou subsídios de energia. A Líbia queimou as reservas do banco central e descartou projetos de infraestrutura, enquanto o Iraque teve que recorrer à ajuda internacional para se manter à tona.

"A queda do preço do petróleo que vimos na última semana nos levou a um território onde, para muitas economias dependentes do petróleo, (a cotação) não será suficiente para equilibrar seus orçamentos, nem de longe", disse Richard Bronze, chefe de geopolítica da Energy Aspects.

"Para algumas delas, isso coloca em risco os principais gastos públicos, aumentando o risco de instabilidade política e agitação", acrescentou.

O Brasil está preparando um leilão extraordinário de áreas não contratadas do pré-sal para reforçar a arrecadação ainda neste ano, de acordo com quatro fontes com conhecimento do assunto.

O plano ganhou força devido à queda nos preços do petróleo e ao aumento da incerteza do comércio global. O Orçamento da União para 2025 previa um preço médio do Brent de US$80,79.

Outros países produtores planejam cobrir seus déficits com dívidas. O Kuwait aprovou uma lei no mês passado para permitir que seu governo acesse os mercados de dívida internacionais pela primeira vez desde 2017. O ministro das Finanças do país, Noora Al-Fassam, disse que era importante melhorar a flexibilidade do Tesouro público.