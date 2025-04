Tarifas de 25% impostas por Trump podem custar US$108 bi a montadoras dos EUA, diz estudo

O estudo constatou que as três montadoras de Detroit podem sofrer tarifas de quase US$5.000 para as peças que importam, em média, para cada carro produzido nos EUA, e cerca de US$8.600, em média, para cada carro que importam.

As tarifas de importação automotiva de 25% impostas por Trump entraram em vigor em 3 de abril, causando ondas de choque em todo o setor, uma vez que os suprimentos vêm de todas as partes do mundo. Os veículos fabricados no México e no Canadá estão sujeitos à taxa, mas os fabricantes de automóveis que cumprem os termos do Acordo EUA-México-Canadá podem deduzir o valor do conteúdo dos EUA.

As tarifas levaram as montadoras a fazer mudanças na produção, com a GM aumentando a produção de caminhões em uma fábrica em Indiana e a Stellantis encerrando temporariamente a produção em uma fábrica no México e outra no Canadá. Essas mudanças afetaram cinco instalações dos EUA que estão conectadas a elas.

O estudo estima que as três montadoras de Detroit terão um custo médio da tarifa por veículo para peças de veículos importados de US$4.911, mais alto do que a média geral do setor de US$ 4.239 por veículo.

Para veículos importados, o estudo constatou que o custo médio da tarifa por veículo é de US$8.722 para o setor em geral e US$8.641 para as três montadoras de Detroit.

Matt Blunt, presidente do American Automotive Policy Council, que representa as três montadoras de Detroit, disse em um comunicado que o estudo "demonstra o custo significativo que uma tarifa de 25% terá sobre a indústria automotiva. As montadoras norte-americanas Ford, GM e Stellantis pretendem manter nosso diálogo contínuo com o governo para atingir nosso objetivo comum de aumentar a produção automotiva dos EUA".