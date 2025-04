Tarifas remanescentes de 10% dos EUA são golpe para economia global, diz comissário de Economia da UE

VARSÓVIA (Reuters) - As tarifas de 10% que permanecem após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de suspender temporariamente as taxas mais altas são um golpe para a economia global e as perspectivas econômicas estão se tornando mais imprevisíveis, disse o Comissário para a Economia da União Europeia, Valdis Dombrovskis, nesta sexta-feira.

"Não devemos esquecer que as tarifas recíprocas de 10% permanecem em vigor para quase todos os países e representam um golpe para a economia global", disse Dombrovskis durante uma coletiva de imprensa em Varsóvia.

(Reportagem de Jan Strupczewski e Karol Badohal)