Taxas futuras de juros recuam em sessão de ajuste global com tensões EUA-China no radar

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam em baixa nesta sexta-feira, refletindo uma sessão positiva para ativos brasileiros em geral, à medida que os investidores realizaram ajustes em posições após quatro dias consecutivos de altas nas taxas de juros futuras, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China ainda no radar.

No fim da tarde desta sexta-feira, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 14,37%, ante o ajuste de 14,499% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2028 marcava 14,205%, com queda de 15 pontos-base ante o ajuste de 14,362%.