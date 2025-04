UE promete unidade sobre comércio e diz que tarifas são mais prejudiciais aos EUA

Por Jan Strupczewski e Karol Badohal

VARSÓVIA (Reuters) - Com as tarifas mais altas dos Estados Unidos adiadas por 90 dias, os ministros das Finanças da União Europeia prometeram união, nesta sexta-feira, para negociar um acordo comercial com Washington durante esse período, observando que as taxas dos EUA são mais prejudiciais para sua própria economia do que para a da Europa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que estava suspendendo por 90 dias as tarifas recíprocas de 20% que havia imposto à Europa a partir daquele dia, embora sua taxa de 10% permaneça em vigor, como acontece com a maioria dos outros países do mundo.