Varejistas da China prometem ajudar exportadores a vender no mercado interno em meio à guerra comercial

PEQUIM (Reuters) - Gigantes do varejo na China lançaram iniciativas nos últimos dias com o objetivo de ajudar exportadores chineses a se voltarem para o mercado interno, à medida que a guerra comercial entre os Estados Unidos e o país asiático se intensifica.

Pequim aumentou suas tarifas sobre as importações dos EUA nesta sexta-feira para 125%, revidando a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de aumentar as tarifas sobre produtos chineses para 145%.

A gigante chinesa do comércio eletrônico JD.com disse na sexta-feira que lançará um fundo de 200 bilhões de iuanes (US$27,35 bilhões) para ajudar os exportadores do país a vender seus produtos no mercado interno no próximo ano.