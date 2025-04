Venda da Direcional no 1º tri sobe 1,4% sobre um ano antes

A velocidade de vendas consolidada (VSO) foi de 23% no primeiro trimestre, 170 pontos base acima do apurado um ano antes.

No final de março, o estoque do grupo somava R$4,5 bilhões, o que corresponde a um total de 13.801 apartamentos. Cerca de 4% do VGV total refere-se a unidades concluídas.

O banco de terrenos do grupo totalizou um volume geral de vendas de R$48,1 bilhões, "refletindo um potencial de desenvolvimento de aproximadamente 214 mil unidades", afirmou a empresa.