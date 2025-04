Wall Street tem leve baixa enquanto mercados avaliam riscos tarifários e resultados de bancos

A China retaliou os EUA depois que o presidente Donald Trump redobrou a pressão sobre o país asiático na quinta, aumentando as tarifas dos produtos chineses para uma taxa efetiva de 145%, mesmo tendo anunciado um adiamento de 90 dias para as taxas da maioria dos parceiros comerciais.

Nos últimos dias, as ações têm demonstrado enorme volatilidade em resposta aos anúncios de tarifas. Wall Street caiu por quatro sessões consecutivas, antes de se recuperar na quarta-feira, com o S&P 500 registrando seu maior salto percentual em um dia desde outubro de 2008.

No entanto, as ações caíram novamente na quinta-feira e estavam mais de 7% abaixo dos níveis observados antes da semana passada, quando as tarifas "recíprocas" de Trump provocaram a queda do mercado.

Enquanto isso, o JPMorgan Chase ganhava 2,1% após superar as estimativas de lucro para o primeiro trimestre, enquanto o Wells Fargo e o Morgan Stanley caíam após divulgarem seus resultados trimestrais.

Os executivos dos bancos alertaram que as tarifas abrangentes podem fomentar os riscos e pesar sobre o crescimento econômico.

O Dow Jones caía 0,31%, a 39.472,65 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,25%, a 5.254,62 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,16%, a 16.361,18 pontos.