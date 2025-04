Argentina fecha acordo de US$20 bi com o FMI e derruba controles cambiais

Outros desembolsos plurianuais também foram anunciados, incluindo US$12 bilhões do Banco Mundial e US$10 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

A Argentina precisa do poder de fogo financeiro para reforçar as reservas cambiais, que estão no vermelho em termos líquidos e vêm caindo nas últimas semanas, em meio à inflação estável e diante de um índice de risco-país que começou a subir novamente.

Os recursos também são essenciais para desbloquear os controles cambiais, o que provavelmente desencadeará um período de volatilidade no mercado local já provocado pela guerra tarifária internacional entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais.

"Trata-se de uma desvalorização que vai contra o que o governo pretendia que acontecesse com tranquilidade nas eleições", disse o economista Ricardo Delgado, referindo-se às eleições legislativas de meio de mandato no final do ano.

"É um pouco surpreendente que, neste momento de volatilidade global, os controles estejam sendo suspensos", acrescentou.

