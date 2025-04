Ações europeias sobem conforme Trump alivia tarifas sobre eletrônicos da China

Todas as bolsas regionais registraram ganhos, com o índice de referência da Alemanha, que é mais exposto ao comércio, com o melhor desempenho, enquanto os da França, Espanha e Reino Unido também registraram ganhos de mais de 2%.

Semanas de idas e vindas em relação às tarifas abalaram os mercados globais, fazendo com que o índice de referência caísse cerca de 11% em relação ao seu recorde de fechamento.

O setor financeiro foi um dos que mais impulsionaram, com o de bancos saltando 3,9%. O Deutsche Bank, da Alemanha, o Standard Chartered, do Reino Unido, e o Banca Monte dei Paschi di Siena, da Itália, lideraram os ganhos.

As ações das empresas relacionadas a chips Infineon, ASML, e BE Semiconductor subiram entre 2,2% e 3,4% depois que Trump concedeu exclusões de tarifas sobre smartphones, computadores e alguns outros eletrônicos em grande parte importados da China no sábado.

Trump disse no domingo que tarifas sobre semicondutores serão anunciadas na próxima semana e que uma decisão sobre telefones será tomada "em breve".

"O problema com o qual os mercados estão lidando hoje, em nossa opinião, é que o governo Trump tem prioridades conflitantes e incompatibilidades difíceis entre as ambições geopolíticas e os resultados econômicos e de mercado em relação ao horizonte de tempo", disse Darrell Cronk, presidente do Wells Fargo Investment Institute.