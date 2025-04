Ações globais de tecnologia avançam após EUA isentarem smartphones e peças de computador d++98e tarifas

As isenções sugerem uma conscientização cada vez maior dentro do governo Trump sobre os problemas que as tarifas reservam para os consumidores cansados da inflação, especialmente em produtos populares como smartphones, laptops e outros eletrônicos.

"A remoção do pior cenário é um elemento de apoio (pelo menos temporariamente) para o setor", disse o analista da Equita Alberto Gegra, acrescentando que isso ajuda a evitar um bloqueio total de oferta devido às tarifas sobre a China que excedem 100%.

As ações da Apple subiam 3,5% depois de terem caído 9,1% nas duas últimas semanas, uma vez que seu principal produto, o iPhone - fabricado principalmente na China e importado para os EUA - corre o risco de aumentos significativos de preços se as tarifas substanciais persistirem, alertaram analistas.

Outras empresas voltadas para o consumidor, incluindo as fabricantes de hardware de computador HP e Dell Technologies, tinham alta de 3,5% e 5,9%, respectivamente, enquanto a gigante de chips Nvidia ganhava 1,5% em uma recuperação ampla nas ações de semicondutores.

As ações europeias de chips também avançavam, com ganhos mais fortes para aquelas mais expostas ao mercado dos EUA, como a ASM International e a Infineon, que subiam entre 1,4% e 3,2%.

Os principais fornecedores asiáticos para empresas como a Apple avançaram. A Foxconn, a maior montadora de iPhones, chegou a avançar 7,8% antes de reduzir os ganhos e fechar em alta de 3%. A Quanta, fabricante contratada de laptops, fechou em alta de 5,8% e a Inventec, que fabrica servidores de inteligência artificial, subiu 4,1%.