Bancos brasileiros devem mostrar tendência mista no 1º tri, com mudança contábil sob holofote, vê Safra

O Banco do Brasil, na visão dos analistas do Safra, deve mostrar margens de crédito pressionadas por custos de financiamento mais altos e volumes menores. "Ainda assim, prevemos um poder de lucro mais forte relacionado à margem não creditícia (resultados de tesouraria)", acrescentaram, calculando um lucro líquido de R$9,253 bilhões para o trimestre.

Em relação à inadimplência, eles estimam pressão sequencial de tendências mais fracas de qualidade de ativos no segmento de agronegócio. As provisões líquidas totais devem ficar em torno de R$10,14 bilhões. Também veem NII e receitas estáveis. O BB divulga suas demonstrações financeiras do primeiro trimestre em 13 de maio.

No caso do Santander Brasil, que abre a temporada dos bancos em 30 de abril, os analistas preveem lucro líquido de R$3,70 bilhões, em resultado afetado negativamente pela sazonalidade e taxas de juros mais altas. "Esperamos que o NII com clientes permaneça estável em relação ao trimestre anterior, com margens de depósito mais altas sendo compensadas pelo menor crescimento da carteira de crédito e um NII de mercado negativo."

Os analistas preveem um custo de risco estável na base trimestral, avaliando que a qualidade dos ativos permanece sob controle, mas ponderaram que um ligeiro aumento no segundo semestre do ano parece possível devido às atuais condições macroeconômicas. "No geral, o trimestre deve refletir a postura cautelosa do banco para 2025, mas o ROE deve permanecer no nível de 16%-17%."