BC avalia alternativas para melhorar sistema de financiamento imobiliário, diz secretário-executivo

Entre as outras prioridades do BC para 2025, o secretário-executivo disse que está uma evolução do sistema de portabilidade de crédito e uma padronização para as concessões de financiamentos.

Em outra frente, ele também tratou como prioridade a agenda evolutiva do Pix, incluindo o desenvolvimento de sistemas de pagamento agendado e parcelado, além do uso do Pix como garantia para empréstimos.

(Por Bernardo Caram)