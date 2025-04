Carrefour Brasil tem alta de 3,6% em vendas no 1º tri; adia assembleias

No trimestre, o Carrefour Brasil abriu uma loja do Atacadão e adicionou uma loja de atacado de distribuição à rede.

ADIAMENTO

A empresa também anunciou o adiamento de assembleias ordinária e extraordinária de acionistas, de 17 de abril para 29 do mesmo mês.

"O adiamento foi determinado no melhor interesse dos acionistas e demais 'stakeholders' da companhia, tendo em vista que as deliberações a serem tomadas na assembleia geral extraordinária da companhia convocada para o dia 25 de abril poderão impactar a decisão dos acionistas sobre a ordem do dia da AGOE", afirmou o Carrefour, em fato relevante separado ao mercado.

A matriz do Carrefour fez proposta para tirar a subsidiária brasileira da bolsa e tornar a empresa subsidiária integral.

Segundo os analistas do Citi, "todos os olhos estão sobre a assembleia do dia 25, que deve disparar a deslistagem" da empresa. Os analistas citaram ainda que, para as operações de supermercados do Carrefour Brasil, a leitura dos investidores sobre os números apresentados para o primeiro trimestre é "levemente negativa", uma vez que confirma grande impacto de efeitos de calendário, apesar da elevada inflação de alimentos.