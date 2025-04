Dólar recua com novo alívio em tarifas e aumento da desconfiança em ativos dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,37%, a R$5,860 na venda.

Os ganhos da moeda brasileira nesta sessão ocorriam na esteira das perdas amplas do dólar no exterior, com a divisa dos EUA recuando ante moedas fortes e pares do real, como o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno.

Nos mercados emergentes, em particular, investidores demonstravam alívio com um novo recuo do presidente norte-americano, Donald Trump em seus planos tarifários, que tem gerado temores de uma guerra comercial global nas sessões desde de seu anúncio do "Dia da Libertação", em 2 de abril.

A Casa Branca informou que concedeu exclusões tarifárias para uma série de produtos eletrônicos, como smartphones e computadores, o que inclui uma isenção em relação à tarifa de 125% sobre a China, o que beneficia empresas norte-americanas que têm produção no país asiático.

Trump, no entanto, sinalizou no domingo que planeja apresentar tarifas sobre chips semicondutores, indicando que as isenções sobre produtos eletrônicos terão duração curta.

Os mercados também estão na expectativa com o início de negociações tarifárias bilaterais com os EUA, com conversas entre autoridades norte-americanas e japonesas agendadas para quinta-feira.