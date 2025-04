Expectativas de inflação no curto prazo nos EUA saltam em março, mostra Fed de NY

Os dados do Fed de Nova York que apontam para a confiança de que as pressões inflacionárias de longo prazo permanecerão sob controle estão em desacordo com outras pesquisas, como a da Universidade de Michigan, que constatou em abril que o nível esperado de inflação daqui a cinco anos foi o mais alto desde junho de 1991.

Com as condições econômicas altamente instáveis e os níveis atuais de inflação já acima da meta de 2% do Fed, as autoridades do banco central dos EUA destacaram nos últimos dias a importância de manter as expectativas de longo prazo estáveis, observando que as projeções de curto prazo são, em geral, mais voláteis e reativas.