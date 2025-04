Exportações da China saltam em março com impulso temporário em meio a pressão dos EUA

A mais recente rodada de tarifas de Washington elevou as taxas sobre a China para 145%, o que levou Pequim a aumentar as taxas sobre os produtos norte-americanos em 125%, em uma guerra comercial cada vez mais intensa entre as duas maiores economias do mundo.

Os dados desta segunda-feira também destacaram um ponto fraco na demanda doméstica da China, o que significa que as autoridades terão muito trabalho para tentar se proteger contra qualquer desaceleração comercial acentuada.

As importações caíram 4,3% em março sobre o mesmo período do ano anterior, em comparação com uma queda de 2,0% prevista em pesquisa da Reuters e depois de uma contração inesperadamente acentuada de 8,4% no início do ano.

O superávit comercial da China em março foi de US$102,64 bilhões, um pouco abaixo dos US$104,8 bilhões registrados em dezembro, a leitura comparável mais recente.

Mais importante ainda, o superávit comercial da China com os Estados Unidos no primeiro trimestre foi de US$76,6 bilhões, acima dos US$70,2 bilhões do ano anterior.

Isso provavelmente manterá a potência produtiva na mira de Trump, já que a melhoria do déficit comercial está no topo de sua agenda.