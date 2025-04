Ibovespa acompanha viés externo positivo e supera 129 mil pontos

DESTAQUES

- AZUL PN tinha elevação de 4%, após lançar uma oferta primária de ações, parte importante da reestruturação de dívida negociada pela empresa com credores no ano passado. A empresa vai emitir inicialmente 450.572.669 ações preferenciais e afirmou que adicionalmente vai atribuir "como vantagem adicional gratuita aos subscritores das ações, um bônus de subscrição para cada ação subscrita na oferta". O preço por ação será de R$3,58. Na sexta-feira, a ação fechou a R$3.

- GPA ON avançava 3,67%, no quarto pregão seguido de alta. As ações têm mostrado forte volatilidade recentemente em meio à perspectiva de mudança do conselho de administração. Nesta segunda-feira, o varejista divulgou que recebeu dos acionistas Rafael Ferri, Startups BR Holding e André Luiz Coelho Diniz pedido de inclusão dos respectivos nomes no boletim de voto à distância de assembleia no dia 5 de maio para concorrer na eleição do conselho de administração. O acionista Fábio Coelho Diniz, por sua vez, pediu a inclusão do nome de Leandro Assis Campos. Ferri tem 1,2% do capital social do GPA, enquanto os outros dois têm 1,02% cada. O GPA disse que reapresentou o boletim com as indicações. Em paralelo, o acionista Casino comunicou o GPA que deixaram de ser exigíveis as garantias por ele prestadas em favor do varejista brasileirorelativas a processos de cobrança de diferenças no recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica para os período de 2007 a 2013, por conta de alegada dedução indevida de amortizações de ágio.

- IGUATEMI UNIT valorizava-se 3,58%, após assinar memorando de entendimento para venda de cerca de R$500 milhões em participações em uma série de shoppings e empreendimentos, segundo fato relevante ao mercado. A companhia vai vender participação de 49% no Shopping Market Place, Edifício Market Place Towers e Galleria Shopping. E o acordo também envolve promessa de cessão de fração de 24% no futuro empreendimento residencial a ser construído no Complexo Market Place, e de 16,7% da participação no projeto comercial a ser construído no Complexo Galleria.

- BRAVA ENERGIA ON subia 2,03%, endossada pelo avanço dos preços do petróleo no exterior, enquanto a companhia também divulgou que começou no domingo a produção dos poços 4H e 5H no Campo de Atlanta, que se encontram em processo de testes e estabilização. "Com a conexão desses poços, o FPSO Atlanta passa a produzir através de quatro poços (4H, 5H, 6H e 7H), enquanto a Companhia prossegue com a campanha de conexão dos últimos dois poços que já produziram para o FPSO Petrojarl I (2H e 3H), com conclusão prevista para junho de 2025", afirmou.

- CARREFOUR BRASIL ON mostrava acréscimo de 0,12%, tendo no radar dados mostrando vendas brutas no primeiro trimestre de R$28,8 bi, incluindo combustíveis, alta de 3,6% sobre um ano antes. A empresa também anunciou o adiamento de assembleias ordinária e extraordinária de acionistas, de 17 de abril para 29 do mesmo mês. Segundo os analistas do Citi, "todos os olhos estão sobre a assembleia, que deve disparar a deslistagem" da empresa. Os analistas citaram ainda que, para as operações de supermercados do Carrefour Brasil, a leitura dos investidores sobre os números apresentados para o primeiro trimestre é "levemente negativa", uma vez que confirma grande impacto de efeitos de calendário, apesar da elevada inflação de alimentos.