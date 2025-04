Ibovespa fecha em alta com trégua em tensão comercial global

- VALE ON subiu 1,3%, em dia positivo no setor de mineração e siderurgia, em meio ao avanço dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 0,28%, após dados otimistas sobre a economia chinesa. Analistas do JPMorgan também elevaram o preço-alvo dos papéis de R$96 para R$99 e reiteraram recomendação "overweight". Na terça-feira, após o fechamento, a Vale também divulga seu relatório de produção e vendas do primeiro trimestre.

- AZUL PN saltou 12,33%. A companhia aérea lançou nesta segunda-feira uma oferta primária de ações, parte importante da reestruturação de dívida negociada pela empresa com credores no ano passado. A companhia vai emitir inicialmente 450.572.669 ações PNs e afirmou que adicionalmente vai atribuir "como vantagem adicional gratuita aos subscritores das ações, um bônus de subscrição para cada ação subscrita na oferta".

- IRB(RE) ON valorizou-se 5,76%, buscando apoio na melhora dos mercados para corrigir parte das perdas dos últimos dois pregões, quando fechou em queda, acumulando um declínio de 11,4%.

- GPA ON avançou 3,94%, confirmando a quarta alta seguida, ainda sob efeito da perspectiva de mudança do conselho de administração. Nesta segunda-feira, o varejista disse que recebeu de dois acionistas pedidos para incluir seus nomes no boletim de voto à distância de assembleia no dia 5 de maio para concorrer na eleição do colegiado. Um terceiro acionista também pediu para incluir um representante indicado por ele. O GPA disse que reapresentou o boletim com as mudanças.

- IGUATEMI UNIT subiu 2,11%, após assinar memorando para venda de cerca de R$500 milhões em participações em uma série de shoppings e empreendimentos, incluindo fatia de 49% no Shopping Market Place, Edifício Market Place Towers e Galleria Shopping. O acordo ainda envolve promessa de cessão de 24% no futuro empreendimento residencial a ser construído no Complexo Market Place, e de 16,7% da participação no projeto comercial a ser construído no Complexo Galleria.

- CARREFOUR BRASIL ON recuou 0,12%, tendo no radar dados mostrando vendas brutas no primeiro trimestre de R$28,8 bi, incluindo combustíveis, alta de 3,6% sobre um ano antes. A empresa também anunciou o adiamento de assembleias ordinária e extraordinária de acionistas, de 17 de abril para 29 do mesmo mês. Segundo o Citi, "todos os olhos estão sobre a assembleia, que deve disparar a deslistagem" da empresa.