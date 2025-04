Importações de minério de ferro pela China em março caem ao nível mais baixo em 20 meses

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China registraram leve recuo em março em relação ao mês anterior, atingindo o nível mais baixo em 20 meses, desafiando as expectativas de analistas de que os embarques mensais aumentariam à medida que as interrupções no fornecimento induzidas pelo clima diminuíssem.

O país asiático, que é o maior consumidor mundial de minério de ferro, trouxe 93,97 milhões de toneladas do principal ingrediente da fabricação de aço no mês passado, o menor volume desde julho de 2023, de acordo com os dados.