Intel venderá 51% da Altera por US$4,46 bilhões para financiar revitalização

A Altera gerou uma receita de US$1,54 bilhão em 2024, apenas 3% das vendas totais da Intel, e registrou um prejuízo operacional de US$615 milhões.

"A alienação da Altera ocorre em um ciclo de baixa do mercado e no pior momento do desempenho de vendas da Altera. Não é o melhor momento para vender a participação da Altera", disse Hendi Susanto, gestora de portfólio da Gabelli Funds, que detém ações da Intel.

Ainda assim, "alguns investidores podem ver a transação de forma mais positiva em termos da Intel fortalecendo seu foco em seus negócios principais".

A Reuters noticiou pela primeira vez em novembro que a Silver Lake estava entre os potenciais pretendentes competindo por uma participação na Altera.

Bob O'Donnell, analista-chefe da Technalysis Research, disse que espera ver a Intel alienar mais ativos.